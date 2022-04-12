جيسوس: سنقاتل حتى النهاية ونلعب كل مباراة كأنها نهائي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

أندرو روبيرتسون أمام جابريل خيسوس

يستمتع جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بخوض المباريات المتبقية من الموسم في ظل المخاطر الكبيرة التي تشهدها كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم.

سيتي يتقدم على ليفربول بفارق نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من نهاية الموسم المثير.

وقال جيسوس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها فترة نهاية الموسم، أفضل لحظة في الموسم الآن".

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وأضاف "المباريات تقرر ما إذا كنا سنفوز بالبطولات أم لا".

ويحل سيتي ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل.

وأكمل "ما يريده كل اللاعبين هو اللعب ومساعدة الفريق، لدينا فريق رائع حيث يريد الجميع اللعب".

وأوضح البرازيلي "هذا السباق مثير لأننا سنقاتل حتى النهاية حتى انتهاء الدوري الإنجليزي".

وتابع "سنحاول كالمعتاد. في الدوري الإنجليزي لا يمكنك التفكير في المباراة السابقة".

وتعادل سيتي مع ضيفه ليفربول 2-2 في قمة الجولة 31 ليستمر الصراع بينهما في الجولات الـ7 المتبقية.

وواصل جيسوس "عليك أن تفكر في المباراة التالية في كل مرة وتلعبها مثل النهائي، وتحصل على النقاط الثلاث من أجل المضي قدما".

واستمر "ليس من السهل الاحتفاظ باللقب. نحن نعلم أنه إذا فزنا بجميع مبارياتنا، فيمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي".

وأتم "السباق صعب. ليفربول يجب أن يفوز بجميع مبارياته أيضا وهذا هو السبب في أن الدوري الإنجليزي هو أحد أفضل البطولات في العالم".

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