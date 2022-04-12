كانسيلو: كنت مثل الإنسان الآلي بعد وفاة والدتي.. فكرت في ترك كرة القدم

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

كشف البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي أنه فكر في ترك كرة القدم بعد وفاة والدته.

وتوفت والدة كانسيلو في حادثة سيارة خلال عام 2013 في البرتغال.

وقال جواو كانسيلو في حوار مع "تشامبيونز جورنال" البرتغالية: "عندما فقدت والدتي، شعرت وكأنني في القاع. كنت مثل الإنسان الآلي الذي عليه القيام بعمله ثم العودة إلى المنزل يوما بعد يوم".

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وأضاف "لم أستمتع بكرة القدم ؛ كنت ألعب لأنه كان يجب علي ذلك. لقد فكرت حقا في الاستسلام وترك كرة القدم ولكن بعد فترة بدأ حبي للعبة يعود تدريجيا وعادت ابتسامتي ببطئ".

وواصل "أود حقا أن أتمكن من التحدث إلى والدتي لأن هناك دائما شيء مفقو حتى عندما أحقق شيئا مهما.. يبدو الأمر كما لو كان لدي دائما فراغ في قلبي لأنها ليست هنا".

وتابع "في البرتغال، أذهب دائما إلى المقبرة لرؤيتها. هذا هو المكان الذي أشعر فيه بالرضا بجانبها على الرغم من أنها ليست هناك جسديا. إنه يطهر روحي وطاقاتي السيئة ويساعدني على العيش بسعادة أكبر".

واستكمل "شخصيتها هي الأكثر تشابها مع شخصيتي. أعرف ما فعلته من أجلي والصعوبات التي مررنا بها والمحادثات التي أجرتها معي عندما لم يكن هناك مال في المنزل".

وأردف "كنت أخبرها أنني سأحاول بذل قصارى جهدي لمنحها مستقبلًا أفضل حتى لا تضطر إلى العمل مرة أخرى. واليوم على الرغم من وجودها في مكانها، أفعل كل شيء لتجعلها فخورة بي".

وأتم "حتى لو كانت متعبة، فقد كان لديها دائما وقت لأخي وأنا. اليوم أحاول أيضا ألا أدع عائلتي تريد أي شيء وأن أمنح ابنتي وصديقتي الحب الذي أعطته لي".

ولعب كانسيلو في صفوف أندية بنفيكا وإنتر ميلان ويوفنتوس وفالنسيا وأخيرا مانشستر سيتي الآن.

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