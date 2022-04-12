جمال علام: كيروش لم يحصل على شرط جزائي بعد رحيله عن منتخب مصر

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن المدرب البرتغالي السابق للمنتخب كارلوس كيروش لم يحصل على أي شرط جزائي.

وأعلن الاتحاد إنهاء تعاقد كارلوس كيروش بالتراضي في وقت سابق من مساء الأحد الماضي.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "منذ بداية تواجد المجلس احترمنا كل العقود المحررة مع كل الأجهزة الفنية".

وأضاف "هناك احترام متبادل بين الاتحاد المصري وكيروش".

وتابع "كان هناك بعض الأخبار الخاطئة وصلت لكيروش عن أنا سوف نعجل برحيله ووضحنا له وجهة النظر وقتها ليعمل بأريحية ووفرنا له كل ما يريد وفي المقابل هو لم يقصر".

وواصل "عقد كيروش كان يتضمن شرطا جزائيا بحصوله على المدة المتبقية من عقده (مرة ونصف) حال فسخ التعاقد من قبل الاتحاد المصري".

وتابع "ولكنه لم يحصل على شرط جزائي بطلبه وطلب نشر بيان مشترك لإنهاء التعاقد بالتراضي".

وأردف "تم إلغاء منصب مدير المنتخب الوطني وسنكتفي بالمدير الإداري كهمزة وصل بين الجهاز الفني والاتحاد".

وأتم "اجتماع الغد سنحسم هوية المدرب المقبل لمنتخب مصر سواء كان مصريا أو أجنبيا والقرار سيكون بالأغلبية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن المرشحين المحتملين للتواجد في قيادة منتخب مصر. (طالع التفاصيل)