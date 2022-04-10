في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش

الأحد، 10 أبريل 2022 - 23:01

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

مران مصر - منتخب مصر

بات سؤال الشارع الكروي المصري الآن، من يخلف كارلوس كيروش في قيادة الفراعنة بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للأخير.

مدرب محلي؟ أم أجنبي؟

وصرح مسؤولو الاتحاد أنهم لم يستقروا على هوية المدير الفني الجديد، فقد يكون محليا، ومن الوارد أيضا أن يكون أجنبيا.

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وعلم FilGoal.com أسماء المدربين الذين ناقش مسؤولو اتحاد الكرة انتدابهم لقيادة منتخب الفراعنة خلال اجتماعهم اليوم الأحد.

فعلى الصعيد المحلي، ناقش مجلس إدارة الاتحاد أسماء الثلاثي حسام حسن وإيهاب جلال وعلي ماهر.

فالعميد لا يرتبط بفريق حاليا بعد رحيله عن الاتحاد السكندري، وإيهاب جلال مدرب بيراميدز كان مرشحا بارزا لقيادة مصر في وقت سابق، وعلي ماهر يقدم مستوى ونتائج مميزة مع نادي فيوتشر.

وتطرق الاجتماع لاسم "المعلم" حسن شحاتة، لكن يبقى احتمالا ضعيفا جدا، وكذلك أحمد سامي مدرب سموحة.

أما الأجانب الذين طرح الاتحاد أسماءهم، فكان على رأسهم وحيد خليلوزيتش البوسني مدرب منتخب المغرب حاليا.

بعض الوكلاء طرحوا اسم خليلوزيتش واستفسروا عن موقف اتحاد الكرة منه، تحسبا لرحيله عن المغرب في ظل توتر علاقته بالاتحاد المغربي لكرة القدم رغم تأهله لكأس العالم 2022.

وتطرق مسؤولو الاتحاد إلى اسم هيكتور كوبر مدرب مصر خلال آخر مشاركة مونديالية للفراعنة.

ويرى بعض أعضاء المجلس أن الأرجنتيني نجح في ولايته الأولى مع مصر التي كانت من 2015 إلى 2018 ويعرف العديد من لاعبي الفراعنة الحاليين، وحقق نتائج مقبولة في الفترة الماضية مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي بلغ المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أما ريني فايلر، مدرب الأهلي في موسم 2019-2020، فكان مطروحا في اجتماع المجلس، لكن أبدى البعض تخوفه من التعاقد مع السويسري بسبب ما حدث منه تجاه الأول قبل سنتين.

يوم الثلاثاء المقبل سيجتمع أعضاء مجلس اتحاد الكرة للتصويت بين محلي وأجنبي للاستقرار على هوية مدرب مصر المقبل.

والذي ستكون مهمته الأولى هي قيادة الفراعنة للتأهل لكأس إفريقيا 2023، البطولة التي تبدأ تصفياتها في يونيو المقبل.

في حال استقر الاتحاد على انتداب أجنبي، سيدرس حازم إمام، عضو مجلس الإدارة ونجم مصر والزمالك السابق، السير الذاتية وسيتولى عملية التفاوض مع المرشحين خلال مدة قدرها أسبوعين.

وإذا كان التصويت لصالح المدرب المصري، فسيتم الإعلان عنه بعد أيام قليلة من الاجتماع.

ورحل كيروش بعدما قاد مصر لمدة 7 أشهر، احتل المركز الرابع في كأس العرب 2021، ووصافة كأس إفريقيا 2021.

وفي آخر مباراتين خسر التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح أمام السنغال.

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