كرة يد - لجنة القيم تحرم مجلس إدارة الاتحاد السابق من مزاولة أي نشاط لمدة عام

قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد حرمان مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري برئاسة هشام نصر من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة اليد لمدة عام.

وجاء القرار بحسب بيان اللجنة لارتكابهم مخالفة لمبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة الواردة في المادة 5 من مدونة الأخلاقيات وفقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الأخلاقيات.

وتحث مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي لهيئات المجتمع الأطراف الخاضعة للعقوبات على عدم تكرار السلوك في المستقبل.

وأرسل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي طلبا رسميا إلى لجنة الأخلاقيات في 27 أكتوبر 2021.

وتمت الإشاره فيه إلى انتهاك مزعوم لمدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي من قبل المهندس هشام نصر ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد سابقا.

وتم عمل جلسات استماع عن طريق البريد الالكتروني بشكل منفرد خلال الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير.