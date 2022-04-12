جوارديولا: ميسي يعني كل شيء لمسيرتي.. وأسلوب لعبنا لم يكن سهلا على أجويرو

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

ميسي - جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي وأسطورة برشلونة، الذي دربه المدرب في كتالونيا خلال فترته الذهبية بين 2008 و2012.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "تيليموندو ديبورتس" الأرجنتينية: "ميسي يعني كل شيء بالنسبة لمسيرتي لقد جعلني أكثر تنافسية. كان هناك مجموعة مذهلة من اللاعبين والعديد من النجوم الذين أنتجوا كيمياء تحدث مرة واحدة في الحياة بينهم جميعا".

وأضاف "فزنا بالكثير من الأشياء ولكن لم نكن لنفوز بنفس العدد بدونه. أتمنى أن يصل ميسي إلى كأس العالم بأفضل حالة بدنية، فهو سيقدم كل ما يملك. لم أتحدث معه بعد كوبا أمريكا، ولكني واثق أن الفوز بها حرره كثيرا".

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وأوضح "ليس من السهل أن تكون ميسي في عالم كرة القدم، وفي بلادك أيضا، من خارجها".

وعن حظوظ منتخب الأرجنتين في التتويج بكأس العالم 2022 في قطر قال: "دائما يعتبر منتخب الأرجنتين مرشحا، وهذا يزداد بعد الفوز بكوبا أمريكا".

أما عن فرصة تدريبه لأحد المنتخبات في وقت لاحق قال جوارديولا: "في يوم ما سأحب تدريب منتخب، ولكن لا أريد الاختيار بشكل فوري، فأنا بحاجة للراحة لبعض الوقت".

وتحدث جوارديولا عن مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد السابق والذي يعد أحد أهم أساتذة التدريب في الأرجنتين، حيث قال: "هناك أشياء يفعلها مارسيلو ولا يمكنني أنا فعلها. عبرت عن إعجابي به في المؤتمرات الصحفية. بفضله يتم رؤية مهنتنا بشكل أفضل"

وعن سيرخيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي الذي اعتزل اللعب مؤخرا أوضح المدرب "أسلوب لعبنا لم يكن سهلا عليه، ولكني كنت معجبا به لأنه دائما يقدم أفضل ما لديه. أتمنى أن تظل مسيرته التي انتهت بصورة غير عادلة عالقة في الأذهان".

وانتقل أجويرو إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي، إلا أنه اضطر للاعتزال بسبب مشاكل في القلب.

ودرب جوارديولا العديد من اللاعبين الأرجنتينيين، مثل بابلو زاباليتا وجابرييل ميليتو وخافيير ماسكيرانو، الذين يخطون خطواتهم الأولى الآن في عالم التدريب، وهو الأمر الذي قال عنه: "كنت محظوظا بتدريب هؤلاء الثلاثة. وكنت أعلم أن ماسكيرانو سيصبح مدربا جيدا. لقد بدأ مع الفرق الصغيرة مثلي، وأعتقد أنها أفضل طريقة للبداية".

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