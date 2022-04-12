عودة البطولة العربية.. اجتماع حاسم والتصور الأقرب لنظامها الجديد

تقترب البطولة العربية للأندية من العودة مرة أخرى، وذلك بحسب ما نشره حساب البطولة التابع للاتحاد العربي لكرة القدم.

ونشر الحساب عبر موقع "فيسبوك" صورة لملعب وشعار الاتحاد العربي لكرة القدم معلقا عليها: "انتظرونا قريبا".

ويعقد الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاجتماع الخامس والسبعين يوم الأربعاء القادم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وسيتناول الاجتماع التقارير الإدارية والمالية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد.

أيضا سيتم الاطلاع على جدول مسابقات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2022 واعتمادها بصورة رسمية.

كما سيتم تشكيل عدد من اللجان، واعتماد برامج الاتحاد التطويرية المتعددة.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة العربية قد أقيمت موسم 2019/2020 وتوج بها نادي الرجاء البيضاوي بعد الفوز على اتحاد جدة في النهائي.

وكشف مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com في وقت سابق عن إمكانية عودة البطولة ونظامها الجديد.

للتعرف على النظام الجديد المحتمل من هنا