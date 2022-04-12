مصدر من كاف لـ في الجول: الجمعية العمومية لهذا العام لن تكون في القاهرة.. وموعد الانعقاد
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 00:06
كتب : محمد عبد العظيم
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إقامة الجمعية العمومية العادية لعام 2022 ومكانها.
وقال مصدر من كاف لـ Filgoal.com: "الجمعية العمومية العادية ستقام هذا العام في مدينة أروشا بتنزانيا 10 أغسطس".
وأضاف "المكتب التنفيذي وافق على إقامة النسخة الـ44 من الجمعية العمومية في تنزانيا وليس القاهرة".
وتابع "من المبكر الحديث عن ماذا ستتم مناقشته بشكل محدد في الجمعية العمومية المقبلة".
وأتم "بالطبع ستدور حول مستقبل كرة القدم في افريقيا وملفات كثيرة نستقر عليها في شهر يونيو المقبل".
وتقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023 في 19 إبريل الجاري الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.
نرشح لكم
رئيس المريخ ينفي التعاقد مع كيروش: تجربته مع مصر غير مشجعة فحص طبي لتحديد فرص ثلاثي الأهلي المصاب من لقاء الرجاء منافس المصري - مدرب نهضة بركان: مباراة الإياب ستحدد كل شيء طارق مصطفى: نقطة قوة الرجاء هي جمهوره وملعبه.. ولكن الأهلي لديه الحلول وموسيماني مصدر من كاف لـ في الجول: كوت ديفوار طلبت استضافة قرعة تصفيات أمم إفريقيا.. وهذا الأقرب منافس الأهلي - تقرير مغربي يكشف موعد سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة كاف يعلن موعد قرعة ومباريات تصفيات كأس إفريقيا 2023 قائد الرجاء يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة قبل مواجهة الأهلي