مصدر من كاف لـ في الجول: الجمعية العمومية لهذا العام لن تكون في القاهرة.. وموعد الانعقاد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إقامة الجمعية العمومية العادية لعام 2022 ومكانها.

وقال مصدر من كاف لـ Filgoal.com: "الجمعية العمومية العادية ستقام هذا العام في مدينة أروشا بتنزانيا 10 أغسطس".

وأضاف "المكتب التنفيذي وافق على إقامة النسخة الـ44 من الجمعية العمومية في تنزانيا وليس القاهرة".

وتابع "من المبكر الحديث عن ماذا ستتم مناقشته بشكل محدد في الجمعية العمومية المقبلة".

وأتم "بالطبع ستدور حول مستقبل كرة القدم في افريقيا وملفات كثيرة نستقر عليها في شهر يونيو المقبل".

وتقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023 في 19 إبريل الجاري الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.