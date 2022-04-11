كهربا يشاهد هزيمة هاتيا سبور برباعية من على مقاعد البدلاء

تعرض هاتاي سبور للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام أنطاليا سبور في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 32 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة عودة كهربا إلى عودة كهربا إلى قائمة فريقه بعد غيابه في عنها في المباراة السابقة أمام أضانا ديميرسبور.

بذلك الفوز ارتفع رصيد أنطاليا سبور للنقطة الـ 48 في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن هاتاي سبور صاحب المركز والذي توقف رصيده عن النقطة الـ 47.

تقدم هاجي رايت لأنطاليا سبور في الدقيقة الـ 16بالهدف الأول بتسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زميله نالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 29 برأسية مستغلا عرضية من فيرناندو.

وعاد رايت وسجل الهدف الثالث لأنطاليا سبور في الدقيقة الـ 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط قلص مامي ضيوف النتيجة لهاتاي سبور برأسية بعدما تلقى تمريرة برأسية أخرى من بوراك أوكسوز.

وفي الدقيقة الـ 55 أنهى لويز أدريانو رباعية أنطاليا سبور بهدف جديد بعد عرضية من دوكوكان سينيك ليسدد أدريانو في المرمى.

وشهدت المباراة طرد روبين روبيرو لاعب هاتاي سبور بشكل مباشر في الدقيقة الـ 67.

وشارك كهربا مع هاتيا سبور منذ انضمامه في شهر يناير الماضي في 8 مباريات وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.