تقارير: بسبب اعتدائه على مشجع إيفرتون.. رونالدو لم يعد سفيرا لجمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن قرار جمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية بإلغاء كون كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد سفيرا للجمعية بعد ما بدر منه عقب مباراة إيفرتون.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة أمام إيفرتون بهدف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثناء خروج رونالدو من ملعب المباراة أمسك بهاتف مشجع لإيفرتون يبلغ من العمر 14 عاما وألقى به وحطمه بسبب غضبه من الهزيمة.

وتريد الجمعية الخيرية أن يشعر الأطفال بالأمان لذلك فإنها ترى أنه من غير المنطقي أن يكون رونالدو سفيرا لها بعد الواقعة التي حدثت بسبب العنف الذي أظهره.

وكتب رونالدو بيانا عقب المباراة يعتذر خلاله للطفل عما بدر منه ويدعوه لحضور مباراة في ملعب أولد ترافورد، ولكن في المقابل فإن الصحف الإنجليزية تشير إلى إمكانية تلقيه عقابا من رابطة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى خضوع الواقعة لتحقيقات من قبل الشرطة.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.