مدافع ليفربول: نأمل ألا نكون ضحية إحدى مفاجآت الدوري الإنجليزي

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين أمام ترينت ألكسندر أرنولد

يتوقع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول حدوث مفاجآت في الجولات الـ7 المتبقية من الدوري الإنجليزي، في ظل صراع فريقه على اللقب مع مانشستر سيتي.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي، واستمر السباق في الصدارة بفارق نقطة لصالح الفريق السماوي.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نريد الفوز في كل مباراة نخوضها ، بغض النظر عن المنافسين".

أخبار متعلقة
كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية قائد ليفربول: التعادل مع مانشستر سيتي ليس نهاية العالم جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة

وأضاف الدولي الإنجليزي "صراع اللقب؟ ما زلنا في وضع جيد، لكنه بيد مانشستر سيتي حاليا".

وواصل "قبل بضع سنوات حدث مثل هذا الصراع المحتدم، حققوا نتائج جيدة في الجولات الأخيرة ولم نتمكن من اللحاق بهم. نأمل هذه المرة أن يُسقطوا بضع نقاط من أجلنا".

قبل 3 سنوات توج سيتي باللقب في الجولة الأخيرة بعدما حصد 98 نقطة مقابل 97 لليفربول.

وأكمل "يتبقى 7 مباريات لكل فريق، وأعتقد أن كل جولة ستشهد نتيجة مفاجئة".

واستمر بطل الدوري 2019-2020 "نأمل ألا نكون ضحية إحدى هذه النتائج المفاجئة، ونتمنى أن تحدث لسيتي بالطبع".

وأردف "يمكن أن يحدث الكثير في 7 مباريات. نأمل أن يظل صراعا مثيرا وأن نظل فيه حتى النهاية".

وأتم "من يدري؟ قد يستمر ​​الصراع إلى مباراة الجولة الأخيرة مرة أخرى ولكن نأمل أن نكون في وضع جيد في ذلك اليوم".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري قائد ليفربول: التعادل مع مانشستر سيتي ليس نهاية العالم
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: نأمل ألا نكون ضحية إحدى مفاجآت الدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم المصري.. زيدان الثاني 15 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
مجاهد: عقد البدري كان قريبا من مليون جنيه شهريا.. هو من ألغى وديات يونيو 29 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر إيمري: ندرك أننا سنعاني كثيرا أمام بايرن.. وهذا ما علينا فعله 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: كيروش يقترب من العراق ساعة | الوطن العربي
مؤتمر نوير: مواجهة فياريال؟ لسنا خائفين.. كنا في الموقف نفسه أكثر من مرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ناجلزمان: سنلعب كرة قدم قبيحة أمام فياريال عند الحاجة لذلك.. علينا أن نعاقبهم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي