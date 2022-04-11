محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

دخل نادي آر بي لايبزج الألماني ضمن المهتمين بالتعاقد مع إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن نادي لايبزج الألماني بدأ في خطوات جلب تين هاج.

يأتي ذلك في ظل حالة الغضب داخل نادي أياكس الهولندي من التأكيدات التي تشير إلى اتفاق تين هاج مع نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي.

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الأمر الذي جعل لايبزج يدخل في صراع التعاقد مع تين هاج، على أمل الاستفادة من أي إنهيار قد يحدث في الصفقة بينه وبين النادي الإنجليزي.

ولا يزال إريك تين هاج البالغ من العمر 52 عاما، صاحب الحظ الأوفر في تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويتنافس تين هاج مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويحتل نادي لايبزج المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بعد مرور 29 جولة من المسابقة.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج لايبزج أياكس
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