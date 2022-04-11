كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن فريقه بحاجة لأن يظهر بشكل مثالي في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي حتى يتمكن من خطف اللقب من مانشستر سيتي.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي ليستمر الصراع على اللقب في الجولات الـ7 المتبقية.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن نكون مثاليين تقريبا للتغلب على مانشستر سيتي في مباراة وعلى مدار الموسم لكي نحصد اللقب".

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وأضاف "علينا أن نكون قريبين جدا من الكمال قدر الإمكان للفوز بسبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهو أمر مجنون تماما، لكن من الواضح أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على سيتي في هذا الصراع، لأنه إذا فازوا بمبارياتهم الـ7 سيحصدون اللقب".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

وتابع المدرب الألماني "لا يوجد فريق مثالي في العالم، نحن لسنا كذلك، ربما يكون سيتي هو الأقرب للمثالية ولكنه ليس مثاليا".

وأوضح "كان لدينا الوضع نفسه قبل 3 سنوات. انتهى الصراع بفارق نقطة واحدة لصالحهم ولكن لم تكن مجرد نقطة، بل كانت ملليمترات قليلة هي التي حددت اللقب، في ملعب الاتحاد وملعب بيرنلي".

قبل 3 سنوات حصد سيتي اللقب بفارق نقطة عن ليفربول في موسم شهد عدم دخول الكرة بكامل محيطها في مرمى سيتي بلقاء الفريقين وهي لقطة لعبت دورا حاسما في تحديد اتجاه اللقب.

يورجن كلوب مانشستر سيتي ليفربول
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