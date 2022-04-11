ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غير معلوم حتى الآن.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك بعض المسؤولين والشخصيات الكبيرة في مانشستر يونايتد يشجعون رونالدو على الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الصيف المقبل.

وذلك لرؤيتهم أن رونالدو لن يتناسب مع أسلوب وطريقة إريك تين هاج المتوقع تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس

وفي هذا الإطار يحاول بعض الأشخاص داخل النادي إقناع رونالدو بالرحيل، وذلك رغم عدم الاتفاق حتى الآن مع المدرب الهولندي لتدريب الفريق الأحمر.

ولا يزال إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق أياكس أمستردام الهولندي، صاحب الحظ الأوفر في تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويتنافس تين هاج مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وعاد كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي.

ومع الشيطاين الحمر لعب رونالدو 33 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري قائد ليفربول: التعادل مع مانشستر سيتي ليس نهاية العالم تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ناجلزمان: سنلعب كرة قدم قبيحة أمام فياريال عند الحاجة لذلك.. علينا أن نعاقبهم 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب 44 دقيقة | منتخب مصر
مباراة غيرت مسيرتي - سعيد عبد العزيز.. تألقت أمام هذا الثلاثي فانضممت لـ الأهلي ساعة | تقرير في الجول
كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ساعة | الدوري الإيطالي
ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي