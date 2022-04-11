ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل

لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غير معلوم حتى الآن.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك بعض المسؤولين والشخصيات الكبيرة في مانشستر يونايتد يشجعون رونالدو على الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الصيف المقبل.

وذلك لرؤيتهم أن رونالدو لن يتناسب مع أسلوب وطريقة إريك تين هاج المتوقع تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وفي هذا الإطار يحاول بعض الأشخاص داخل النادي إقناع رونالدو بالرحيل، وذلك رغم عدم الاتفاق حتى الآن مع المدرب الهولندي لتدريب الفريق الأحمر.

ولا يزال إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق أياكس أمستردام الهولندي، صاحب الحظ الأوفر في تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويتنافس تين هاج مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وعاد كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي.

ومع الشيطاين الحمر لعب رونالدو 33 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.