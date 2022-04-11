ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة

يثق نادي مانشستر سيتي في قدرته على التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الإنجليزي يرى أنه لديه القوة والمال للتعاقد مع هالاند، لذلك يثق مسؤولي مانشستر سيتي في قدرتهم على ضم النجم المنتظر تألقه في السنوات المقبلة.

وسيتحرك مانشستر سيتي لضم هالاند بمجرد أن يحين موعد الشرط الجزائي في تعاقده مع بوروسيا دورتموند، وهو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويبلغ الشرط الجزائي في تعاقد هالاند مع دورتموند 75 مليون يورو.

لكن مانشستر سيتي سيجد صعوبة في التعاقد مع هالاند في ظل محاولات ريال مدريد وبرشلونة للتوقيع مع المهاجم الشاب.

وسيحاول ريال مدريد التحرك بكل قوة لضم هالاند وذلك بعد تراجع موقفه بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

كذلك يسعى برشلونة لدعم صفوفه بكل قوة للعودة والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وفي هذا الإطار سيحاول التعاقد مع هالاند.

هالاند البالغ من العمر 21 لعب الموسم الجاري مع دورتموند 25 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 84 مباراة سجل خلالها 80 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.