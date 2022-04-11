ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - بوروسيا دورتموند

يثق نادي مانشستر سيتي في قدرته على التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الإنجليزي يرى أنه لديه القوة والمال للتعاقد مع هالاند، لذلك يثق مسؤولي مانشستر سيتي في قدرتهم على ضم النجم المنتظر تألقه في السنوات المقبلة.

وسيتحرك مانشستر سيتي لضم هالاند بمجرد أن يحين موعد الشرط الجزائي في تعاقده مع بوروسيا دورتموند، وهو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أخبار متعلقة
يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا

ويبلغ الشرط الجزائي في تعاقد هالاند مع دورتموند 75 مليون يورو.

لكن مانشستر سيتي سيجد صعوبة في التعاقد مع هالاند في ظل محاولات ريال مدريد وبرشلونة للتوقيع مع المهاجم الشاب.

وسيحاول ريال مدريد التحرك بكل قوة لضم هالاند وذلك بعد تراجع موقفه بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

كذلك يسعى برشلونة لدعم صفوفه بكل قوة للعودة والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وفي هذا الإطار سيحاول التعاقد مع هالاند.

هالاند البالغ من العمر 21 لعب الموسم الجاري مع دورتموند 25 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 84 مباراة سجل خلالها 80 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

مانشستر سيتي هالاند دورتموند ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري قائد ليفربول: التعادل مع مانشستر سيتي ليس نهاية العالم تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية ضربة لكتيبة كونتي.. دوهيرتي يغيب عن توتنام لنهاية الموسم
أخر الأخبار
مباراة غيرت مسيرتي - سعيد عبد العزيز.. تألقت أمام هذا الثلاثي فانضممت لـ الأهلي 17 دقيقة | تقرير في الجول
كلوب: عليك أن تكون مثاليا حتى تهزم سيتي في صراع اللقب 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: شخصيات في مانشستر يونايتد تشجع رونالدو على الرحيل 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس 57 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي