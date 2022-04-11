جوارديولا: ليفربول سيقاتل حتى النهاية.. ولن نتوج باللقب إذا تعثرنا في أي مباراة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين أمام ترينت ألكسندر أرنولد

يدرك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن منافسه ليفربول سيقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإنجليزي، معترفا بأن تعثر فريقه في أي مباراة سيقرب اللقب أكثر من الريدز.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعلم أن ليفربول سيقاتل حتى النهاية، ونعلم أن التعثر في مباراة واحدة قد يعني أننا لن نتوج باللقب".

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وأضاف "سنواجه برايتون وواتفورد في المباراتين المقبلتين ونعلم أننا إذا تعادلنا مع أحدهما فلن نكون أبطالا. سيكون مشوارا عسيرا لنا ولليفربول أيضا".

وواصل المدرب الإسباني "عليهم الفوز بكل المباريات لو أرادوا الوصول إلى اللقب".

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وأكمل "الآن سنرتاح قليلا ثم نذهب إلى إسبانيا لملاقاة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. لا وقت للتدريب وسنحاول القتال بأفضل طريقة من أجل التأهل".

وتابع "عندما نصل إلى هذه المراحل من جميع المسابقات، ليس لدينا وقت للراحة. علينا أن نلعب مع أتلتيكو مدريد ثم ليفربول مرة أخرى".

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعما إذا كان التعادلين بنتيجة 2-2 مع ليفربول هذا الموسم من بين أفضل العروض في مسيرته التدريبية، رد بيب مازحا "لا.. لدي قائمة طويلة".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 74 في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

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