تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جواو كانسيلو

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن ليفربول، بعد تعادلهما 2-2 في قمة ملتهبة.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، ليفربول (79 هدفا)، سيتي (72 هدفا).

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ليفربول أمامه 7 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 3 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 30: مانشستر يونايتد على أنفيلد

الجولة 34: إيفرتون على أنفيلد

الجولة 35: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

مؤجلة من الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري 4 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 3 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 30: برايتون علي ملعب الاتحاد

الجولة 34: واتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 35: ليدز يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد

مؤجلة من الجولة 33: ولفرهامبتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2021-2022 يوم 22 مايو المقبل.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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