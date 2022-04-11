قائد ليفربول: التعادل مع مانشستر سيتي ليس نهاية العالم

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يرى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن التعادل الذي حققه فريقه مع غريمه مانشستر سيتي ليس الكلمة الأخيرة في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم أنه سيكون من الصعب اللعب في ملعب الاتحاد، فالخصم فريق رائع".

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واضاف "أردنا تقديم كل شيء ومحاولة تحقيق الفوز. لسوء الحظ، لم نتمكن من فعل ذلك، لكن في نفس الوقت لم نخسر المباراة. إنها ليست نهاية العالم، ما زلنا في السباق على اللقب".

وتابع "العودة بعد التأخر مرتين يظهر الشخصية الكبيرة التي يتمتع بها ليفربول".

وعما إذا كان التعادل نتيجة أفضل لسيتي من ليفربول، أوضح هندرسون "علينا أن ننتظر ونرى، أعتقد إنهم لا يفقدون الكثير من النقاط".

وأردف "بالنسبة لنا، علينا فقط التركيز على أنفسنا ومواصلة محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. وإذا أخطأوا، يجب أن نستغل الفرصة".

وأتم "لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية. لذا فهي ليست نهاية العالم، سنبقى إيجابيين ونواصل المضي قدما حتى نهاية الموسم".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 74 في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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