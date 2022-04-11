تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع محمد صلاح

عاد محمد صلاح نجم ليفربول لصناعة الأهداف مع فريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك حين واجه مانشستر سيتي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 32 من المسابقة والتي انتهت بالتعادل 2-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ساديو ماني صاحب الهدف الثاني بصناعة صلاح، فوصل متوسط تقييمه لـ7.5 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف متوقف عند 28 هدفا خلال 39 مباراة لعبها هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 241 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 58 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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