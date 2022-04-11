منافس الأهلي - الرجاء يفوز بشق الأنفس في كأس المغرب

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزا صعبا ومثيرا على مضيفه رجاء بني ملال في دور الـ8 من بطولة كأس العرش المغربي.

ونجح الرجاء في التعادل مع رجاء بني ملال في الوقت القاتل بثلاثة أهداف لكل فريق، بعدما تأخر في النتيجة بثلاثية مقابل هدف.

قبل أن تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويفوز الرجاء بنتيجة 4-2 ويتأهل لنصف نهائي كأس العرش المغربي.

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تقدم الرجاء أولا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق.

قبل أن يسجل أصحاب الأرض 3 أهداف متتالية في الدقائق 35 و46 و57.

ليعود حميد أحداد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم يسجل جمال حركاس هدف التعادل في الدقيقة 90.

ويلعب الرجاء يوم السبت المقبل ضد الأهلي في القاهرة، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 22 في الدار البيضاء بالمغرب.

الأهلي الرجاء البيضاوي دوري أبطال إفريقيا
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