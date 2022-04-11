عامر حسين: الرأي العام بالكامل كان يريد رحيل كيروش.. وفينجادا يقترب من اللحاق به

يرى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن الشارع المصري كان يريد رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر.

وقال عامر حسين عبر قناة الحدث اليوم: "الرأي العام بالكامل لم يكن موافق على استمرار كيروش وفي هذه الأجواء كان المدرب البرتغالي لن يستطيع العمل بشكل جيد مع المنتخب".

وأضاف "كان من مصلحة الطرفين إنهاء التعاقد بهدوء".

وكشف "غالبا نيلو فينجادا سيرحل أيضا عن اتحاد الكرة".

وواصل "أنا مع اختيار المدرب الأفضل من بين الأسماء المعروضة لتدريب منتخب مصر، لأن في النهاية الشعب المصري بالكامل يتأثر بنتيجة مباراة واحدة".

واستمر "نتمنى أن يوفقنا الله أن نختار المدرب الأفضل والأنسب لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "إذا كان المدرب الأجنبي القادم لن يطور المنتخب بشكل كبير فبالتأكيد المصري سيكون أفضل".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقب اجتماعه غدا الثلاثاء.