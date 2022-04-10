ضربة لكتيبة كونتي.. دوهيرتي يغيب عن توتنام لنهاية الموسم

الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

مات دوهيرتي مدافع توتنام

تلقى فريق توتنام ضربة قوية بعدما تأكد غياب مدافعه مات دوهيرتي لنهاية الموسم.

مات دوهيرتي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتعرض الظهير الأيمن للإصابة خلال مباراة أستون فيلا الماضية في الجول ةالـ32 من الدوري الإنجليزي وغادر الملعب في الدقيقة 20.

وكشفت صحيفة "فوتبول لندن" عن تعرض اللاعب الأيرلندي لإصابة في الركبة، التي ستجعله يغيب عن توتنام لنهاية الموسم الجاري.

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وتصل فترة غياب دوهيرتي عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ولذلك تأكد غيابه أيضا عن مباريات دوري الأمم الأوروبية مع منتخب أيرلندا في الصيف المقبل.

وحتى الآن لم يتم تحديد هل سيخضع اللاعب لجراحة في الركبة أم لا.

وقال أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام: "أتمنى ألا تكون الإصابة قوية ولا نعرف حتى الآن إذا كان سيخضع لجراحة أم لا، غدا سيخضع للمزيد من الفحوصات والأطباء سيحدددون موقفه".

ولعب دوهيرتي البالغ من العمر 30 عاما مع توتنام هذا الموسم 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

مات دوهيرتي توتنام الدوري الإنجليزي
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