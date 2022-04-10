نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات

الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

احتفال هاري ماجواير بهدفه مع مانشستر أمام ليدز

وجه نيمانيا فيديتش نجم وقائد مانشستر يونايتد السابق بعض النصائح لـ هاري ماجواير مدافع الشياطين الحمر الحالي وذلك بعد تراجع مستواه.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويمر ماجواير قائد مانشستر يونايتد بمستوى متذبذب من بداية الموسم الجاري.

وقال فيديتش في تصريحات لشبكة أخبار "ذا أثليتك": "كل لاعب يمر بفترة مشاكل خلال مسيرته الكروية، ومن الواضح أن ماجواير ليس في أفضل حالاته هذا الموسم".

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وأضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يفعل بعض الأشياء ومنها ألا يشارك في كل مباراة وهو يبحث عن استعادة مستواه".

وأكمل "يمكن للمدرب أن يشركه في المباريات السهلة وهي قليلة في الدوري الإنجليزي، ويخرجه في المباريات الأكثر صعوبة وذلك حتى يحصل على المزيد من الثقة".

وشرح "يحتاج اللاعب إلى الشعور بالقوة والثقة فوق أرض الملعب، وهو ما لا يحدث مع ماجواير الآن".

وأتم تصريحاته "من الصعب اللعب بشكل جيد عندما تكون تحت ضغط كبير لأن الناس ينتظرون منك أن ترتكب الأخطاء".

وشارك ماجواير في خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، بعدما اصطدمت الكرة فيه وغيرت مسارها نحو مرمى دي خيا في هدف فوز إيفرتون بالمباراة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
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