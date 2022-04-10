كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم

الأحد، 10 أبريل 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن مواجهة مانشستر سيتي أشبه بحلبة الملاكمة، مشيرا إلى أن فريقه لن يتوقف عن مطاردة رجال جوارديولا.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أننا يمكن أن نصفها بأنها معركة ملاكمة، عندما تفقد التركيز ستحصل على ضربة قوية. أحببت الكثير من الأشياء. اعتقدت أننا كنا أقرب من أي وقت مضى".

أخبار متعلقة
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر

وأضاف "بداية الشوط الثاني كانت أفضل بكثير. لقد حاول السيتي حقا أشياء مثل الكرات في الخلف. فمن المنطقي عندما يكون لديك هذه الركلات الذكية. في اللحظات التي حاولنا فيها التنفس قليلا، تأتي مباراة ونزال أخرى. لقد كانت مباراة رائعة و النتيجة".

وتابع "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل ولكن في كثير من اللحظات قدمنا ​​أداء جيدا حقا. كانت حدة المباراة مجنونة. كانت ممتعة جدا لقد أحببتها".

وواصل حول ما قاله للاعبيه في الشوط الأول "لقد أظهرنا هدفنا وإذا فعلنا المزيد فستكون لدينا فرص. كنت مقتنعا بأنه يمكننا الفوز في هذه المباراة. لقد كانوا أكثر مباشرة منا اليوم".

وأردف "دفاعيا كنا أحيانا في عجلة من أمرنا، لقد وضعونا تحت الضغط ويمكننا الدفاع عن هذه المواقف بشكل أفضل. كان الشوط الثاني قويا للغاية وكانوا بحاجة إلى استراحات لكن هجماتهم المرتدة ليست سيئة. اتخاذهم للقرار جيد حقا وهم دائما يختارون اللاعب المناسب".

وأتم "سبع مباريات متبقية لكلا الفريقين ولن نتوقف عن المطاردة الآن هذا مؤكد. دعونا نتأكد من أننا جاهزون لبنفيكا ثم لهذا الفريق في ويمبلي وبعد ذلك سنرى من سيحصل أفضل نتيجة ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

ليفربول مانشستر سيتي يورجن كلوب الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟ جوتا: مانشستر سيتي جيد جدا فيما يفعله.. وعلينا الإيمان حتى النهاية دي بروين: كان يجب أن نسجل أكثر في الشوط الأول.. والدوري لم يحسم بعد غياب نادر لـ صلاح وتوهج دي بروين ورقم قياسي لـ آرنولد في أرقام سيتي وليفربول بعد الجولة 32 - صلاح يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبي الصالات والشاطئية 13 دقيقة | منتخب مصر
رقما قياسيا صمد 44 عاما. بورتو يحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ الدوري البرتغالي 16 دقيقة | أوروبا
نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور 30 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه يشارك في فوز باشاك شهير على سيفاس سبور ويقتحم المربع الذهبي ساعة | أوروبا
كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - ليفانتي (1) - (2) برشلونة.. الكتالوني يقلب الطاولة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي