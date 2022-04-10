كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن مواجهة مانشستر سيتي أشبه بحلبة الملاكمة، مشيرا إلى أن فريقه لن يتوقف عن مطاردة رجال جوارديولا.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أننا يمكن أن نصفها بأنها معركة ملاكمة، عندما تفقد التركيز ستحصل على ضربة قوية. أحببت الكثير من الأشياء. اعتقدت أننا كنا أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف "بداية الشوط الثاني كانت أفضل بكثير. لقد حاول السيتي حقا أشياء مثل الكرات في الخلف. فمن المنطقي عندما يكون لديك هذه الركلات الذكية. في اللحظات التي حاولنا فيها التنفس قليلا، تأتي مباراة ونزال أخرى. لقد كانت مباراة رائعة و النتيجة".

وتابع "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل ولكن في كثير من اللحظات قدمنا ​​أداء جيدا حقا. كانت حدة المباراة مجنونة. كانت ممتعة جدا لقد أحببتها".

وواصل حول ما قاله للاعبيه في الشوط الأول "لقد أظهرنا هدفنا وإذا فعلنا المزيد فستكون لدينا فرص. كنت مقتنعا بأنه يمكننا الفوز في هذه المباراة. لقد كانوا أكثر مباشرة منا اليوم".

وأردف "دفاعيا كنا أحيانا في عجلة من أمرنا، لقد وضعونا تحت الضغط ويمكننا الدفاع عن هذه المواقف بشكل أفضل. كان الشوط الثاني قويا للغاية وكانوا بحاجة إلى استراحات لكن هجماتهم المرتدة ليست سيئة. اتخاذهم للقرار جيد حقا وهم دائما يختارون اللاعب المناسب".

وأتم "سبع مباريات متبقية لكلا الفريقين ولن نتوقف عن المطاردة الآن هذا مؤكد. دعونا نتأكد من أننا جاهزون لبنفيكا ثم لهذا الفريق في ويمبلي وبعد ذلك سنرى من سيحصل أفضل نتيجة ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.