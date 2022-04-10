جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه قد أضاع فرصة ثمينة من أجل تحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع ليفربول في الدوري.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "علينا أن نلعب مثل ذلك النوع من المباريات، مازلنا على صدارة جدول الترتيب ولكن لدينا ذلك الإحساس بأننا أضعنا فرصة للفوز وتوسيع الفارق".

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واستمر "ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية وأنت تدرب لمثل ذلك النوع من المباريات".

وتابع "جابرييل جيسوس استحق أن يلعب اليوم لأنه شخص رائع مثل جوندوجان وفيرناندينيو، أشركته بسبب سرعته وقوته هو شاب ولكن لديه خبرة كبيرة في مثل تلك المباريات".

وأكمل "اعتقدت بأنه علي أن ألعب بالمجموعة التي شاركت اليوم ولكن ربما يختلف الأمر يوم السبت المقبل".

وأضاف "لعبنا شوط أول رائع في أنفيلد وفعلنا نفس الأمر اليوم، أشعر بأننا فقدنا ثلاث نقاط والسباق لم ينتهي بعد وكنت سأقول نفس الأمر في حال الفوز أو الهزيمة، ونعرف ما يجب علينا فعله".

واستمر "لدي احترام كبير جدا ليورجن كلوب الذي جعلني مدربا أفضل، لسنا أصدقاء ولم نحظى بوجبة معا لدي رقم هاتفه ولكننا لم نتحدث أنا احترمه وهو يعرف بأنني سأحاول هزيمته يوم السبت".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 74 في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول
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