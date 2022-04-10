خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:44

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - الوداد

أصبح الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة جاهزا لمواجهة الزمالك أمام فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

وحسبما علم Filgoal.com، فإن فتوح تعافى من شد في العضلة الخلفية وحساسية ألقت بظلالها على منطقتي الحلق والفم.

وتعافى أيضا عبد الله جمعة من آلام الركبة التي لحقت به مؤخرا.

أخبار متعلقة
عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟ جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش جوتا: مانشستر سيتي جيد جدا فيما يفعله.. وعلينا الإيمان حتى النهاية

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة على مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتقام المباراة مع فاركو يوم الثلاثاء 12 إبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويعلق على المباراة بلال علام.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وسيغيب عن الزمالك أشرف بنشرقي بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.

الزمالك فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش حكايات في الجول - خفاجة علي.. من لاعب درجة رابعة إلى المشاركة في "مسلسل الكبير" أمير مرتضى يكشف جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم.. وهل يوجد خلافات بالفريق؟ الكشف عن احتمالية إجراء الونش لجراحة في الركبة مباراة غيرت مسيرتي - إيهاب المصري.. عندما قلت لمحمد عودة "أنت بتحلم" فسجلت هدفا نبيه: مباراة مصر للمقاصة "تُكسب ولا تُلعب" والنتائج ساعدتنا المقاصة: نقص الخبرة أضر بنا أمام الزمالك.. والصباحي احتسب ضدنا 3 ركلات جزاء في مباراتين
أخر الأخبار
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر 5 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - ليفانتي (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو 21 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر 21 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص 25 دقيقة | منتخب مصر
أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟ 30 دقيقة | تقرير في الجول
جوتا: مانشستر سيتي جيد جدا فيما يفعله.. وعلينا الإيمان حتى النهاية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي