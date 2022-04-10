خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو

أصبح الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة جاهزا لمواجهة الزمالك أمام فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

وحسبما علم Filgoal.com، فإن فتوح تعافى من شد في العضلة الخلفية وحساسية ألقت بظلالها على منطقتي الحلق والفم.

وتعافى أيضا عبد الله جمعة من آلام الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة على مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتقام المباراة مع فاركو يوم الثلاثاء 12 إبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويعلق على المباراة بلال علام.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وسيغيب عن الزمالك أشرف بنشرقي بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.