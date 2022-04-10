جوتا: مانشستر سيتي جيد جدا فيما يفعله.. وعلينا الإيمان حتى النهاية

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف ديوجو جوتا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

أوضح ديوجو جوتا لاعب ليفربول وصاحب الهدف الأول أمام مانشستر سيتي أن فريقه حاول الوصول للفوز ولكن واجه فريقا يعرف جيدا كيف يلعب.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديوجو جوتا في تصريحات لـ شبكة بي بي سي الإخبارية: "كانت مباراة قوية للغاية. إنهم جيدون ويلعبون في ملعبهم. حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا لكننا شعرنا في النهاية أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل قليلا. كانت لديهم فرصهم ولدينا فرصنا أيضا. كنا نقاتل حتى النهاية".

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وأضاف "لقد حاولنا التعامل مع المباراة بطريقتنا لكن من الواضح أنهم جيدون جدا فيما يفعلونه ، لذا فإن الأمر ليس سهلا. تعلمون عاجلا أم آجلا أنه يمكنك سرقة كرة أو اثنتين فهي لعبة كرة قدم لذا عليك الاستفادة من فرصك".

وتابع "كنا نخسر لذا كنا بحاجة إلى التغيير قليلا ومن الجيد أن نحصل على استراحة للعودة مرة أخرى بين الشوطين. كانت لدينا بداية جيدة للغاية. انتهت المباراة بالتعادل في النهاية والآن نحتاج إلى الإيمان من هنا حتى النهاية".

وأتم "لهذا السبب تلعب كرة القدم، لهذه الأنواع من المباريات التي تعتبر مهمة جدا وحاسمة للغاية. أردنا الفوز في هذه المباراة ولكن لم يكن ذلك ممكنا لذا علينا أن نواصل الإيمان".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

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