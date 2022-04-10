جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:19

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن المدير الفني المصري من ضمن الخيارات المطروحة لخلافة كارلوس كيروش في منتخب مصر.

وقال جمال علام في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الأسماء المصرية القادرة على قيادة منتخب مصر".

وأضاف "من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة
حازم إمام لـ في الجول: أميل لأجنبي لخلافة كيروش حلمي مشهور لـ في الجول: الوقت لا يسمح بالتعاقد مع أجنبي.. المصري الأنسب للمنتخب الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

منتخب مصر كيروش جمال علام
نرشح لكم
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص حازم إمام لـ في الجول: أميل لأجنبي لخلافة كيروش في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الأخير.. وسبب عدم تجديد تعاقد كيروش خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش.. مصير فينجادا وكأس مصر الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر"
أخر الأخبار
كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر 7 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - ليفانتي (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو 23 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر 23 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين لـ في الجول: رحيل كيروش هو القرار الصحيح بعد حصوله على كل الفرص 27 دقيقة | منتخب مصر
أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟ 32 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي