جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن المدير الفني المصري من ضمن الخيارات المطروحة لخلافة كارلوس كيروش في منتخب مصر.

وقال جمال علام في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الأسماء المصرية القادرة على قيادة منتخب مصر".

وأضاف "من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيجتمع الثلاثاء المقبل للوقوف على هوية المدرب القادم لمنتخب مصر إذا كان محليا أو أجنبيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)