دي بروين: كان يجب أن نسجل أكثر في الشوط الأول.. والدوري لم يحسم بعد

شدد البلجيكي كيفن دي بروين على أن فريقه كان يجب أن يوسع الفارق في الشوط الأول مشيرا إلى أن الدوري لم يحسم بعد.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال كيفن دي بروين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كان الأمر صعبا لكي نكون منصفين، أعتقد أننا قدمنا أداء ممتازا. الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة جدا وكان يجب علينا تسجيل المزيد. لقد كانت مباراة رائعة".

وأضاف "أعتقد أن الففارق كان يجب أن يكون أكثر مع نهاية الشوط الأول ينبغي لكننا كنا ما زلنا متقدمين. الطريقة التي بدأ بها الشوط الثاني كانت سيئة. أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وصنعنا فرصا كافية للفوز بالمباراة بشكل كامل".

وواصل عن فرصة رياض محرز في النهاية "كانت فرصة كبيرة اختار الرياض أن يسدد وإذا نجح فكان سيصبح هدفا رائعا".

وتابع "اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية، أعتقد أنه كان لدينا اليد العليا. هذه هي الطريقة التي نحتاجها للعب بقية الموسم".

وأتم حول من يستفيد أكثر من النقطة "أعرف أن الناس قالوا إن من يفوز سيحصل على اللقب. لكن هذا صعب للغاية، الجدول الزمني صعب للغاية بالنسبة لكلا الفريقين للفوز في كل مباراة، لكننا سنحاول".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.