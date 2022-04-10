غياب نادر لـ صلاح وتوهج دي بروين ورقم قياسي لـ آرنولد في أرقام سيتي وليفربول

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين أمام ترينت ألكسندر أرنولد

قمة ملعب الاتحاد أبقت الأمور على حالها وفارق النقطة سيستمر في انتظار ما ستسفر عنه آخر 7 مباريات لـ مانشستر سيتي وليفربول في الدوري.

وشهدت المباراة تسجيل كيفن دي بروين لأول أهداف مانشستر سيتي لينجح في التسجيل في شباك ليفربول في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى خلال اللقاء رقم 13 له أمام الريدز.

وسجل كيفن دي بروين في أربع مباريات متتالية مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات للمرة الأولى في مسيرته.

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هدف دي بروين هو الرابع له من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر.

وأحرز ديوجو جوتا هدفا هو الأول له في 6 مباريات أمام مانشستر سيتي.

وصنع أرنولد الهدف رقم 12 له في الدوري والـ17 في جميع المسابقات ليكون أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع ليفربول في القرن 21 متخطيا رقم ستيفن جيرارد صاحب الـ16 تمريرة حاسمة.

هدف ليفربول الأول كان الأول أمام مانشستر سيتي الذي لا يشترك فيه محمد صلاح منذ نوفمبر 2019.

وأصبح جوتا عاشر لاعب يسجل 15 هدفا او أكثر لـ ليفربول خلال موسم واحد في الدوري.

وأوقف جابريل خيسوس سلسلة 15 مباراة متتتالية دون تسجيل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وهي الأكبر له منذ انضمامه للفريق.

هدف ماني كان الثامن له أمام مانشستر سيتي في 18 مباراة.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز على ملعب الاتحاد للمباراة السادسة على التوالي حيث يعود آخر فوز للريدز إلى موسم 2015-2016.

وحقق ليفربول انتصارا واحيدا على مانشستر سيتي في آخر 9 مواجهات بين الفريقين.

ونستعرض معا أرقام المباراة بين الفريقين

التسديدات: مانشستر سيتي 11- 6 ليفربول

التمريرات الصحيحة: مانشستر سيتي 477 - 371 ليفربول

دقة التمرير: مانشستر سيتي 86% - 81% ليفربول

صناعة الفرص المؤكدة: مانشستر سيتي 3-1 ليفربول

الركينات: مانشستر سيتي 4-1 ليفربول

البطاقات الصفراء: مانشستر سيتي 1-4 ليفربول

الفوز بالثنائيات: مانشستر سيتي 45-38 ليفربول

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
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