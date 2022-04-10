بعد الجولة 32 - صلاح يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

الأحد، 10 أبريل 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش

سباق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يشتعل، والآن أصبح هناك منافسا حقيقيا لـ محمد صلاح على الحذاء الذهبي.

وسجل سون هيونج مين ثلاثة أهداف مع توتنام أمام أستون فيلا ليقترب من محمد صلاح قبل ست جولات على نهاية السباق.

واكتفى صلاح بصناعة الهدف الثاني لفريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد وانتهت بالتعادل 2-2.

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نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 13 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 12 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

بوكايو ساكا - أرسنال - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

جارود بوين - وست هام - 9 أهداف

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