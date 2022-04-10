مباراة من عالم آخر - التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وليفربول.. والحسم في 7 جولات

الصراع يستمر والحسم في آخر 7 مباريات، سيتي يتقدم وليفربول يتعادل في قمة مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

سجل لمانشستر سيتي كيفن دي بروين وجابريل خيسوس، ووقع ديوجو جوتا وساديو ماني على هدفي ليفربول.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي لـ 74 نقطة في الصدارة مقابل 73 لـ ليفربول قبل 6 جولات على النهاية.

التشكيل

قرر يورجن كلوب إبقاء الثنائي لويس دياز وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، بدأ الثنائي جابريل خيسوس ورحيم ستيرلنج في التشكيل الأساسي لـ مانشستر سيتي وتواجد رياض محرز وإلكاي وندوجان وجاك جريليش على مقاعد البدلاء.

📋 فان دايك وماتيب في الدفاع وصلاح في مقدمة هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي 🔴💥#في_إنجلترا pic.twitter.com/9VbR3raZxD — FilGoal (@FilGoal) April 10, 2022

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت في الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلنج الذي أهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة من جابريل خيسوس تصدى لها أليسون.

دقيقتان بعد ذلك ونفذ بيرناردو سيلفا الخطأ بشكل سريع ليمرر إلى كيفن دي بروين الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وتهادت إلى الشباك.

ونجح كيفن دي بروين في التسجيل في شباك ليفربول في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى خلال اللقاء رقم 13 له أمام الريدز.

ولم يمهل ليفربول مضيفه كثيرا ليتعادل ديوجو جوتا في الدقيقة 12 بعد عرضية من أرنولد أودعها الشباك بلمسة واحدة.

الهدف هو الأول لـ ديوجو جوتا في شباك مانشستر سيتي في مباراته السادسة.

ضغط مانشستر سيتي بعد ذلك وسدد جابريل خيسوس من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها أليسون.

وكاد إديرسون أن يسجل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعد أن فشل في تسديد الكرة من أمام خط المرمى ليبعدها بعيدا بعد ذلك قبل الوصول لـ جوتا.

ولعب كيفن دي بروين عرضية مع الدقيقة 24 لم ينجح ستونز في اللحاق بها لتضيع فرصة لـ مانشستر سيتي.

وتلقى أندرو روبيرتسون البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على بيرنادو سيلفا مع الدقيقة 27.

وكاد دي بروين أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد أن تلقى تمريرة من جواو كانسيلو وسدد بجوار في الشباك من الخارج.

كانسيلو عاد ليهدد مرمى مانشستر سيتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وسجل جابريل خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي مستغلا عرضية رائعة من جواو كانسيلو في الدقيقة 36.

وتلقى بيرناردو سيلفا البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على روبيرتسون في الدقيقة 40.

وأنقذ إيمريك لابورت فرصة مؤكدة من أمام ديوجو جوتا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

55 ثانية هي كل ما منحه ليفربول لـ ضيفه مانشستر سيتي قبل أن يمرر محمد صلاح تمريرة سحرية إلى ساديو ماني ليودعها الشباك معلنا تعادل الريدز.

الهدف هو الثامن لـ ماني في 18 مباراة أمام مانشستر سيتي.

وكاد ديوجو جوتا أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن إديرسون أنقذ مرماه.

رد جابريل خيسوس بمراوغة لـ روبيرتسون وتسديدة قوية أبعدها فان دايك من داخل الست ياردات ليتلقى بعدها تياجو ألكانتارا البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على دي بروين في بناء الهجمة.

دقيقة واحدة بعد ذلك وسجل رحيم ستيرلنج الهدف الثالث بعد تمريرة كيفن دي بروين قبل أن تلغي تقنية الفيديو الهدف.

تدخل يورجن كلوب مع ادلقيقة 70 ليدخل لويس دياز في مكان ديوجو جوتا.

رد عليه بيب جوارديولا بدخول رياض محرز في مكان رحيم ستيرلنج في الدقيقة 75.

وسدد محمد صلاح بقوة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم لابورت وخرجت إلى خارج الملعب.

وعاد المدرب الألماني للتخل مجددا ليدخل نابي كيتا في مكان جوردان هندرسون

وتلقى فابينيو البطاقة الصفراء في الدقيقة 81 بعد تدخل من الخلف على بيرناردو سيلفا.

جوارديولا دفع بعد ذلك بجاك جيريليش في مكان جابريل خيسوس قبل أن يرد كلوب بدخول فيرمينو في مكان ساديو ماني مع الدقيقة 84.

وأشهر الحكم أنتوني تايلور البطاقة الصفراء لـ فيرجل فان دايك مع الدقيقة 88 بعد تدخل قوي على كيفن دي بروين.

وكاد رياض محرز أن يقتنص هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ضربة حرة بعيدة سددها بقوة واصطدمت بالقائم.

وأهدر رياض محرز فرصة مؤكدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة سحرية من كيفن دي بروين و"لوب" من الجزائري فوق العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل.