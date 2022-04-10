مران الزمالك - مشاركة الجزيري والتدريب على سرعة التمرير

الأحد، 10 أبريل 2022 - 17:46

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري - الزمالك X فيوتشر

انتظم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة.

وأنهى التونسي برنامجه التأهيلي ليعود للمران تمهيدا للمباريات المقبلة.

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين وفقا لما ذكره النادي، وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وإسلام جابر بشكل جيد إضافة إلى الحارس الشاب السيد عطية.

أخبار متعلقة
الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات المرحلة المقبلة لـ الأهلي في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الأخير.. وسبب عدم تجديد تعاقد كيروش سباق الدوري الإيطالي - نابولي يسقط أمام فيورنتينا.. وفرصة لقطبي ميلان

وأدى حراس المرمى مرانا قويا تحت قيادة مدربهم أيمن طاهر الذي ركز على التسديدات الأرضية والكرات الثابتة.

وتدرب اللاعبون على سرعة التمرير عن طريق خروجهم بالكرة من منطقة جزائهم أمام ضغط المنافس، إضافة إلى التحرك بدون كرة والتمرير في مساحات صغيرة.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في لقاء مصر للمقاصة يوم السبت لتدريبات استشفائية تجنبا للإرهاق.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين حفزهم فيها استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستضيف الزمالك فريق فاركو يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق يوم الإثنين استعدادا للمباراة.

ويحتل الفريق وصافة ترتيب الدوري متساويا مع الأهلي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.

سيف الدين الجزيري الزمالك
نرشح لكم
مران الأهلي - مشاركة صلاح محسن وكوكا.. وجاهزية حمدي فتحي وطاهر لـ الرجاء الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات المرحلة المقبلة لـ الأهلي في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الأخير.. وسبب عدم تجديد تعاقد كيروش خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش.. مصير فينجادا وكأس مصر الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر" حكايات في الجول - خفاجة علي.. من لاعب درجة رابعة إلى المشاركة في "مسلسل الكبير" أمير مرتضى يكشف جديد موقف اللاعبين المنتهية عقودهم.. وهل يوجد خلافات بالفريق؟
أخر الأخبار
مران الأهلي - مشاركة صلاح محسن وكوكا.. وجاهزية حمدي فتحي وطاهر لـ الرجاء 5 دقيقة | مصر
مران الزمالك - مشاركة الجزيري والتدريب على سرعة التمرير 15 دقيقة | مصر
الخطيب يناقش مع موسيماني استعدادات المرحلة المقبلة لـ الأهلي 32 دقيقة | مصر
في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الأخير.. وسبب عدم تجديد تعاقد كيروش 34 دقيقة | منتخب مصر
مباشر - مانشستر سيتي (1) - (1) ليفربول.. ااااه يا إديرسون اه 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سباق الدوري الإيطالي - نابولي يسقط أمام فيورنتينا.. وفرصة لقطبي ميلان 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - اجتماع في الاتحاد المصري لحسم هوية خليفة كيروش.. مصير فينجادا وكأس مصر 53 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع كيروش بالتراضي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي