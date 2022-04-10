مران الزمالك - مشاركة الجزيري والتدريب على سرعة التمرير

انتظم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة.

وأنهى التونسي برنامجه التأهيلي ليعود للمران تمهيدا للمباريات المقبلة.

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين وفقا لما ذكره النادي، وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وإسلام جابر بشكل جيد إضافة إلى الحارس الشاب السيد عطية.

وأدى حراس المرمى مرانا قويا تحت قيادة مدربهم أيمن طاهر الذي ركز على التسديدات الأرضية والكرات الثابتة.

وتدرب اللاعبون على سرعة التمرير عن طريق خروجهم بالكرة من منطقة جزائهم أمام ضغط المنافس، إضافة إلى التحرك بدون كرة والتمرير في مساحات صغيرة.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في لقاء مصر للمقاصة يوم السبت لتدريبات استشفائية تجنبا للإرهاق.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين حفزهم فيها استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستضيف الزمالك فريق فاركو يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق يوم الإثنين استعدادا للمباراة.

ويحتل الفريق وصافة ترتيب الدوري متساويا مع الأهلي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.