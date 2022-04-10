فودين: هذه أسباب صعوبة مواجهة ليفربول

الأحد، 10 أبريل 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

فيل فودين ليفربول مانشستر سيتي

أوضح فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أسباب صعوبة مواجهة ليفربول، مشددا على أن ملاقاة الريدز تتطلب مجهود كبير من أي منافس.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في مباراة ترسم إلى حد كبير ملامح بطل الموسم.

وقال فودين في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "ليفربول هو أصعب فريق لعبت ضده".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "الطريقة التي يضغطون بها عليك لا تمنحك وقتا للوقوف بالكرة".

وشدد "عليك التفكير بسرعة شديدة حين تصلك الكرة، لأن هناك لاعب من ليفربول يقترب منك دائما".

وأتم "أنا متحمس جدا لهذه المباراة، فهي مناسبة كبيرة ومواجهة ضخمة، أنا لا أطيق الانتظار حتى أشارك في هذا اللقاء".

سيتي يتقدم على ليفربول بنقطة في جدول الدوري الإنجليزي قبل مباراتهما يوم الأحد، مع تبقى 7 جولات فقط بعدها.

يذكر أن فودين لعب 4 مباريات ضد ليفربول ولم يخسر.

فقد فاز في 3 وتعادل في واحدة، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

فيل فودين ليفربول مانشستر سيتي
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