فحص طبي لتحديد فرص ثلاثي الأهلي المصاب من لقاء الرجاء
الأحد، 10 أبريل 2022 - 15:25
كتب : حسام نور الدين
يخضع ثلاثي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر، ومحمود وحيد لفحص طبي اليوم الأحد.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
وستتحدد فرص الثلاثي من المشاركة في لقاء الرجاء، وفقا لنتيجة الفحص الطبي.
من جهة أخرى، يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد بدون راحة بعد الهزيمة أمام المصري.
وسيتدرب الفريق عصر اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، استعدادا لمباراة الرجاء المقبلة.
الأهلي خسر أمام المصري بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت في الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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