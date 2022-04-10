8 غيابات في صفوف الرجاء بمباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

يعاني فريق الرجاء المغربي منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من غيابات عديدة قبل أيام من مواجهة الذهاب بينهما.

يحل فريق الرجاء ضيفا على مضيفه رجاء بني ملال في ربع نهائي كأس العرش المغربي يوم الأحد، قبل ملاقاة الأهلي السبت المقبل بالقاهرة.

وتشهد قائمة نادي الرجاء الخاصة بمواجهة رجاء بني ملال، غيابات عديدة، أبرزها عمر العرجون وزكريا الوردي ومحمد مورابيط وعبد المنعم بوطويل بسبب الإصابة.

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فيما يغيب القائد محسن متولي بداعي الإيقاف بسبب الأحداث التي تلت مباراة الرجاء ونهضة بركان.

كما يتواصل غياب محمد الناهيري والغيني مصطفى كوياتي والكونغولي بيني باديبانجا لأسباب فنية.

ويعود لصفوف الرجاء كل من مروان فخر وأسامة سوكحال اللذان غابا عن المباراة الأخيرة أمام شباب قصبة تادلة، في ثمن نهائي كأس العرش المغربي.

يذكر أن الأهلي سيستضيف الرجاء في القاهرة السبت المقبل، ثم يحل ضيفا عليه يوم الجمعة التالي.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الفائز من مواجهة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

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