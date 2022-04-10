الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقا حول حادثة رونالدو في ملعب إيفرتون

فتحت شرطة ميرسيسايد تحقيقا في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لهاتف أحد المشجعين في ملعب جوديسون بارك.

مانشستر يونايتد خسر أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، وأثناء خروج اللاعبين عقب المباراة، أظهر أحد الفيديوهات المصورة من داخل المدرجات، بأن كريستيانو رونالدو ضرب هاتف أحد المشجعين وكسره.

واعتذر رونالدو عن تصرفه بعد نهاية مباراة الشياطين الحمر أمام إيفرتون، لكن الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأفاد بيان شرطة ميرسيسايد: "يمكننا أن نؤكد أننا نتواصل مع نادي مانشستر يونايتد ونادي إيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراتهما يوم السبت 9 أبريل 2022 في جوديسون بارك حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب تم الإبلاغ عن تعرض صبي للاعتداء من قبل أحد لاعبي الفريق الضيف أثناء مغادرتهم أرض الملعب".

وأضاف البيان "التحقيقات جارية ويعمل الضباط حاليا مع نادي إيفرتون لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة ويقومون بإجراء استفسارات مكثفة مع الشهود لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أم لا".

وأتم البيان "يُطلب من أي شخص لديه معلومات عن هذا الحادث الاتصال بمكتب شرطة ميرسيسايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح نادي مانشستر يونايتد أنه مستعد للتعاون مع الشرطة في التحقيق.

من جهته، قال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وبحسب سكاي سبورتس في وقت سابق، فإن نادي مانشستر يونايتد ينوي فتح تحقيق مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق حيال تصرفه مع أحد المشجعين أثناء خروجه بعد مباراة إيفرتون.

رونالدو أثناء خروجه من ملعب جوديسون بارك غاضبًا قام بتحطيم هاتف احد المشجعين 🙄📱 حسب الصحفي ليال توماس - مانشستر يونايتد على علم بالواقعة ويبحث في أسبابها 🎥: @evertonhub pic.twitter.com/qSedayhORY — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2022

حسب ليال توماس الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد على علم بما تم من قبل رونالدو، وستفتح تحقيقا مع اللاعب لمعرفة الأسباب.

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد بضعة جولات من البداية، ليسجل 12 هدفا في الدوري حتى الآن، ويصنع ثلاثة آخرين.

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