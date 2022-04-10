الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقا حول حادثة رونالدو في ملعب إيفرتون

الأحد، 10 أبريل 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

فتحت شرطة ميرسيسايد تحقيقا في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لهاتف أحد المشجعين في ملعب جوديسون بارك.

مانشستر يونايتد خسر أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، وأثناء خروج اللاعبين عقب المباراة، أظهر أحد الفيديوهات المصورة من داخل المدرجات، بأن كريستيانو رونالدو ضرب هاتف أحد المشجعين وكسره.

واعتذر رونالدو عن تصرفه بعد نهاية مباراة الشياطين الحمر أمام إيفرتون، لكن الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة، حسب شبكة سكاي سبورتس.

أخبار متعلقة
رانجنيك: لا يجب أن نبحث عن أعذار.. وهذا هو الحل أليجري: التأثير النفسي للسقوط أمام إنتر لم يكن هينا ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل صلاح يكشف رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة سيتي

وأفاد بيان شرطة ميرسيسايد: "يمكننا أن نؤكد أننا نتواصل مع نادي مانشستر يونايتد ونادي إيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراتهما يوم السبت 9 أبريل 2022 في جوديسون بارك حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب تم الإبلاغ عن تعرض صبي للاعتداء من قبل أحد لاعبي الفريق الضيف أثناء مغادرتهم أرض الملعب".

وأضاف البيان "التحقيقات جارية ويعمل الضباط حاليا مع نادي إيفرتون لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة ويقومون بإجراء استفسارات مكثفة مع الشهود لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أم لا".

وأتم البيان "يُطلب من أي شخص لديه معلومات عن هذا الحادث الاتصال بمكتب شرطة ميرسيسايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح نادي مانشستر يونايتد أنه مستعد للتعاون مع الشرطة في التحقيق.

من جهته، قال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وبحسب سكاي سبورتس في وقت سابق، فإن نادي مانشستر يونايتد ينوي فتح تحقيق مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق حيال تصرفه مع أحد المشجعين أثناء خروجه بعد مباراة إيفرتون.

حسب ليال توماس الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد على علم بما تم من قبل رونالدو، وستفتح تحقيقا مع اللاعب لمعرفة الأسباب.

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد بضعة جولات من البداية، ليسجل 12 هدفا في الدوري حتى الآن، ويصنع ثلاثة آخرين.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إيفرتون
نرشح لكم
رانجنيك: لا يجب أن نبحث عن أعذار.. وهذا هو الحل صلاح يكشف رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة سيتي ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل محمد صلاح: نتمنى تحقيق الرباعية هذا الموسم رونالدو يعتذر عن تحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون.. ودعوة إلى أولد ترافورد أرتيتا: مررنا بأسبوع صعب.. يجب أن نتحلى بالشجاعة توخيل: المواجهة أمام ريال مدريد ستكون صعبة.. ونتيجة اليوم خير إجابة ماونت: سداسية ساوثامبتون ستمنحنا الثقة.. وسنلعب كل المباريات كأنها نهائيات
أخر الأخبار
8 غيابات في صفوف الرجاء بمباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف – 3 ملفات يناقشها اجتماع اتحاد الكرة "مصير كيروش وكأس مصر" 32 دقيقة | مصر
الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقا حول حادثة رونالدو في ملعب إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رانجنيك: لا يجب أن نبحث عن أعذار.. وهذا هو الحل ساعة | الدوري الإنجليزي
أجيري: لا وقت لمضايقة الخصوم.. لدي 25 وغدا لا ينصتون إلى تعليماتي ساعة | الدوري الإسباني
حكايات في الجول - خفاجة علي.. من لاعب درجة رابعة إلى المشاركة في "مسلسل الكبير" ساعة | الدوري المصري
مارسيلو: سنقاتل من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم ساعة | الدوري الإسباني
أليجري: التأثير النفسي للسقوط أمام إنتر لم يكن هينا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي