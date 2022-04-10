رانجنيك: لا يجب أن نبحث عن أعذار.. وهذا هو الحل

الأحد، 10 أبريل 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون يسجل ويحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

رفض رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد البحث عن أعذار للخسارة التي تلقاها فريقه أمام إيفرتون، مشددا على أن فريقه يستحق الهزيمة.

وفاز إيفرتون على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب جوديسون بارك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن مانشستر يونايتد، ولذلك لا يجب أن نبحث عن أعذار".

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وأضاف "لدينا عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وهذا ليس عذرا. لا يجب أن يتشتت انتباهنا، وسيكون هناك مدرب جديد في الموسم القادم. إذا تم الإعلان عن اسم المدرب الجديد اليوم أو بعد 10 أيام أو أسبوعين أو 20 يوما، لا يجب أن يكون لهذا تأثير على مباراة كمباراة إيفرتون".

وعن سباق التأهل لدوري الأبطال، أوضح "مصيرنا يتوقف على نتائج الفرق الأخرى، ولكن نتائج الفرق الأخرى لن تكون في صالحنا إذا لم نحقق الفوز في مبارياتنا".

وواصل "يجب أن نلوم أنفسنا على عدم استغلال التفوق في الدقائق الـ25 الأولى قبل هدفهم. إذا لم تسجل هدفا طوال 95 دقيقة في فريق استقبل ثلاثة أهداف أمام بيرنلي، فأنت لا تستحق الفوز".

وأكمل المدرب الألماني "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو الحفاظ على وحدتنا والاستعداد لمواجهة نورويتش".

وتابع "لقد قلت للاعبين إن علينا محاولة التحسن وإيجاد الحلول عندما تكون الكرة بحوزتنا. مشكلتنا لم تعد استقبال الكثير من الأهداف، فالحفاظ على نظافة شباكنا كان سيضمن لنا الخروج بنقطة، ولكن حتى النقطة لم تكن لتكفي".

الخسارة بهدف دون مقابل جمدت رصيد يونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع، لتزداد مهمته صعوبة في صراع المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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