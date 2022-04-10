مارسيلو: سنقاتل من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم

شدد البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد على أن فريقه سيقاتل على التتويج بكل الألقاب المتبقية في الموسم.

مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني ووضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي في لندن بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء.

وقال مارسيلو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا النضال من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا قبل أيام وكذلك قدمنا أداءً كبيراً أمام خيتافي في الدوري الإسباني، علينا مواصلة تحقيق الانتصارات".

وانتصر ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وعلق مارسيلو على صافرات الاستهجان التي تعرض لها جاريث بيل عند دخوله كبديل لكريم بنزيمة قائلا "هناك الكثير على المحك في نهاية الموسم وعلينا ان نكون متحدين. علينا مساعدة الجمهور ونريد منه ان يساعدنا".

وأتم "قضيت سنوات طويلة هنا وأنا فخور بهتاف الجماهير باسمي".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، و15 نقطة عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

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