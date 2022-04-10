أليجري: التأثير النفسي للسقوط أمام إنتر لم يكن هينا

الأحد، 10 أبريل 2022 - 12:25

كتب : FilGoal

باولو ديبالا ومارسيلو بروزوفيتش يوفنتوس X إنتر ميلان

يؤمن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن الهزيمة أمام إنتر في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي كان لها تأثير نفسي كبير على الفريق.

وفاز يوفنتوس على كالياري بنتيجة 2-1 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، بعدما خسر من إنتر وابتعد رسميا عن اللقب. (طالع التفاصيل)

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الفوز على كالياري على أرضه أمر صعب، فهم فريق يمتلك إمكانيات جيدة".

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وأكمل "لم نجد التوازن الجيد في بداية المباراة ولكن تحسننا مع مرور الوقت".

وأضاف "تحقيق الفوز على كالياري مهم لأنه يعزز المركز الرابع، كانت الخسارة ستمثل جرس إنذار لنا".

وشدد "التأثير النفسي للخسارة أمام إنتر في الجولة الماضية لم يكن هينا، ولكن اللاعبين ظهروا بشكل جيد وحققوا فوزا مستحقا".

وقلب يوفنتوس تأخره لفوز ليقلص الفارق مع ميلان متصدر الترتيب إلى 5 نقاط قبل أن يحل الروسونيري ضيفا على تورينو.

ورفع البيانكونيري رصيده إلى 62 نقطة وسينتظر تعثر ثلاثي المقدمة من أجل أن يقترب أكثر من صراع الصدارة.

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