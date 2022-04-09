الفارق 5 نقاط عن الصدارة مؤقتا.. يوفنتوس يعود بانتصار ثمين من كالياري

السبت، 09 أبريل 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

أشعل يوفنتوس صراع لقب الدوري الإيطالي بالفوز على كالياري في ملعب سيردينيا أرينا بنتيجة 2-1.

وقلب يوفنتوس تأخره لفوز ليقلص الفارق مع ميلان متصدر الترتيب إلى 5 نقاط قبل أن يحل الروسونيري ضيفا على تورينو.

ورفع البيانكونيري رصيده إلى 62 نقطة وسينتظر تعثر ثلاثي المقدمة من أجل أن يقترب أكثر من صراع الصدارة.

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وتوقف رصيد كالياري عند 25 نقطة متكبدا الخسارة الخامسة على التوالي في المركز السابع عشر وبفارق 3 نقاط عن فينتسيا وجنوى صاحبي المركز الـ 18 و19 على الترتيب.

وانفرد الصربي دوشان فلاهوفيتش بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا بفارق هدف عن تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو التاريخي.

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التشكيل

بدأ يوفنتوس اللقاء بثنائية هجومية مكونه من باولو ديبالا ودوشان فلاهوفيتش.

فيما قاد البرازيلي الذي حصل على الجنسية الإيطالية جواو بيدرو هجوم كالياري.

وصف المباراة

10 دقائق فقط وسكنت الكرة الشباك بعد تمريرة من رازفان مارين إلى جواو بيدرو الذي سدد كرة مقوسة رائعة في شباك يوفنتوس معلنا تقدم الفريق السيرديني.

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في الدقيقة 23 رفض لوكا بيليجريني الاحتفال بهدفه في شباك كالياري بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالفرنسي أدريان رابيو.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي لمس الكرة ليد لاعب الوسط الفرنسي قبل أن تسكن الشباك.

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وكاد باولو ديبالا أن يسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل الكولومبي خوان كوادرادو عرضية متقنة أودعها الهولندي ماتيس دي ليخت برأسية في الشباك معلنا التعادل.

في الشوط الثاني سجل جورجيو كيليني هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 47.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، أرسل باولو ديبالا كرة بينية إلى دوشان فلاهوفيتش الذي سجل هدف الفوز بتسديدة على يسار الحارس.

الدقائق الأخيرة مرت دون خطورة ليحسم يوفنتوس فوزه الـ 18 في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

يوفنتوس كالياري الدوري الإيطالي
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