صلاح يكشف رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة سيتي

كشف محمد صلاح هداف ليفربول رسالة يورجن كلوب مدرب الريدز للاعبين قبل المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في مباراة ترسم إلى حد كبير ملامح بطل الموسم.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "عندما تلعب ضد سيتي على ملعبه، عليك أولا ألا تستقبل هدفا وتحاول الفوز باللقاء".

وأضاف "أهم شيء بالنسبة لنا هو عدم خسارة اللقاء، لأن المنافسة وقتها ستكون مفتوحة لكل الاحتمالات".

واستدرك النجم المصري "إذا خسرنا سيصبح الفارق في النقاط أكبر".

سيتي يتقدم على ليفربول بنقطة في جدول الدوري الإنجليزي قبل مباراتهما يوم الأحد، مع تبقى 7 جولات فقط بعدها.

وعن رسالة مدربه الألماني للاعبي ليفربول قبل اللقاء، أوضح صلاح "يورجن كلوب قال لنا استمتعوا بالمباراة وحاولوا تحقيق الفوز، ونحن سنفعل ما يريد".

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشارك لاعب بازل السابق في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.