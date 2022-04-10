ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في مباراة ترسم إلى حد كبير ملامح بطل الموسم.

وسجل صلاح في 4 من المواجهات الـ5 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

Poetry in motion 🪄@MoSalah's stunning solo effort against Manchester City is the @PremierLeague Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/qiEGKyymd3 — Liverpool FC (@LFC) November 12, 2021

بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 7 مرات في 12 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي.

5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا.

Throwback to Salah’s dink to end City’s CL run in 17/18, with titanic music. Beautiful scenes, his form that season was simply incredible. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/vsvWUkHGgD — Samuel (@SamueILFC) October 1, 2021

ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).

كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشارك لاعب بازل السابق في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.