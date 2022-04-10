ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل

الأحد، 10 أبريل 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في مباراة ترسم إلى حد كبير ملامح بطل الموسم.

وسجل صلاح في 4 من المواجهات الـ5 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

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بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 7 مرات في 12 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي.

5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا.

ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).

كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشارك لاعب بازل السابق في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

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