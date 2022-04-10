محمد صلاح: نتمنى تحقيق الرباعية هذا الموسم

الأحد، 10 أبريل 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

يأمل محمد صلاح نجم ليفربول أن يحقق فريقه ما لم يحققه أي فريق إنجليزي من قبل، وهو الفوز بـ4 ألقاب بنهاية الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول حقق لقب كأس رابطة المحترفين، ويمكنه التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "نتمنى أن نتمكن من تحقيق الرباعية هذا الموسم".

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وأضاف "لم نتوج بأربعة ألقاب في موسم واحد من قبل، هذا الموسم نحن قريبون من ذلك ونحن في أفضل حالاتنا".

وتابع قائد منتخب مصر"لقد فزنا بآخر 10 مباريات في الدوري، لذا فنحن في حالة جيدة، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة القادمة ضد مانشستر سيتي".

سيتي يتقدم على ليفربول بنقطة في جدول الدوري الإنجليزي قبل مباراتهما يوم الأحد، مع تبقى 7 جولات فقط بعدها.

وأكمل "علينا الاستمتاع بما نحن فيه الآن، لا يمكنك أن تكون في هذا الموقف كمرشح لتحقيق كل هذه البطولات وتشعر بالضغط، علينا فقط أن نستمتع ونحاول تحقيق كل شيء".

وأتم "سيتي يتقدم علينا بنقطة ويلعب المواجهة على أرضه، أعتقد أن هذا يمنحهم ميزة أكبر. ولكن نحن لاعبون ذوو خبرة الآن ولعبنا معا لمدة أربع أو خمس سنوات. نحن نعرف كيف نلعب المباريات الكبيرة".

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشارك لاعب بازل السابق في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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