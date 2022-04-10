أمير مرتضى: نحاول حل الأزمات التي وجدناها في الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على الدوري

الأحد، 10 أبريل 2022 - 01:20

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك أن الإدارة الحالية تحاول حل جميع الأزمات في القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نحاول حل الأزمات والمشاكل التي وجدناها بعد عودة المجلس الحالي لنادي الزمالك".

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وأضاف "هناك الكثير من المشاكل تم حلها والبعض الآخر نحاول إيجاد حلول لها ونتمنى ألا يؤثر ذلك على مسيرة الزمالك في الدوري".

وواصل "بعض اللاعبين تساعدنا في حل أزمات النادي الحالية".

وأكمل "مستوى الفريق يرتفع من مباراة إلى أخرى والروح أيضا رائعة واليوم نحقق الفوز بعشرة لاعبين".

واستمر في تصريحاته "الجهاز الفني تعامل مع مباراة المقاصة بذكاء وكل فرد أصبح يؤدي المطلوب منه وهذا طريق أسرع للبطولات".

وأشار "الزمالك حامل لقب الدوري وسنحاول الحفاظ على اللقب، ولكن هناك أخطاء إدارية كبيرة مثل إيقاف القيد".

وأتم تصريحاته "لا نشتكي ولا نشير إلى المشاكل ولكن نعمل على حلها وفي طريقنا لحل جميعها".

الزمالك الدوري المصري أمير مرتضى
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