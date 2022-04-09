الزمالك يتغلب على طرد بنشرقي وإهدار زيزو ويهزم المقاصة بقذيفة إمام عاشور

فاز الزمالك على مضيفه مصر للمقاصة بهدف في ملعب الكلية الحربية اليوم السبت لحساب الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إمام عاشور في الدقيقة 43 هدف الانتصار الرابع على التوالي للزمالك في الدوري.

وتساوى الزمالك وصيف الترتيب مع المتصدر الأهلي وللأخير أفضلية فارق الأهداف والمواجهة المباشرة.

واستمرت معاناة المقاصة الذي لم يفز في الدوري منذ 31 أكتوبر الماضي، وفي آخر 11 مباراة خسر 5 مرات وتعادل 6.

إهدار مبكر

📋عودة أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي.. وبنشرقي وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك أمام مصر للمقاصة #في_الدوري pic.twitter.com/epeaXCTwA2 — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2022

بدأ محمد عبد الغني في الكتيبة البيضاء بجوار محمود علاء في الدفاع لتعويض غياب الموقوف محمود حمدي "الونش"، بينما عاد أحمد سيد "زيزو" أساسيا على حساب محمد أشرف "روقا".

وضغط مصر للمقاصة منذ البداية وحصل على ركلة حرة نفذها إريك سيرجي لكن محمد أبو جبل أبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة الثانية.

لكن الفارس الأبيض في أولى محاولاته حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 5 إثر لمسة يد على أحمد صبيحة بعد تسديدة من يوسف إبراهيم "أوباما".

وانبرى زيزو لركلة الجزاء لكنه سدد الكرة في يد الحارس محمد مجدي الذي ارتمى يمينا.

وحصل التونسي حمزة المثلوثي على أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 15 إثر التحام قوي ضد كريم حلاوة لاعب مصر للمقاصة.

وواصل مجدي حارس المقاصة تألقه وأبعد كرة منفذة من ركلة ركنية في الدقيقة 19 كاد يتابعها برأسه محمود علاء مدافع الفارس الأبيض.

وسيطر الزمالك على مجريات اللقاء وحاول جاهدا هدم حصن المقاصة الدفاعي لكن المضيف ذاد عن مرماه ببسالة.

وحاول المقاصة بين حين وآخر مباغتة مرمى أبو جبل وسدد حلاوة كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 31.

وأرسل محمد عبد الشافي تمريرة عرضية من اليسار تابعها عمر السعيد برأسه لكن الكرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 33.

تسديدة مباغتة

وتغيرت النتيجة في الدقيقة 43 بعدما أطلق إمام عاشور تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك محمد مجدي ليتقدم الزمالك.

وفي الشوط الثاني حاول بنشرقي السيطرة على الكرة لكنه ركل صدر هشام شعبان لاعب المقاصة ليحصل الأول على بطاقة صفراء.

لكن الحكم محمد الصباحي راجع الالتحام في الفيديو ليغير قراره ويشهر بطاقة حمراء لنجم الزمالك في الدقيقة 51.

وكاد المقاصة يهز شباك أبو جبل لكن الكرة مرت بجوار القائم إثر ضربة رأس لمحمود فهمي في الدقيقة 52.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته في الدقيقة 62 بدخول إسلام جابر على حساب أوباما.

واقتحم لاعبو المقاصة منطقة جزاء الزمالك وأرسل حلاوة تمريرة عرضية ثم استلم رشيد أحمد الكرة لكنه لم يمررها بشكل سليم لتضيع الفرصة في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات المضيف أملا في استغلال نقص لاعبي الزمالك وفي الدقيقة 71 تبادل أتولا جوزيف الكرة مع محمود فهمي لكن الأخير سدد الكرة بعيدا عن مرمى أبو جبل.

وفضل جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إراحة زيزو فدفع بحازم إمام بدلا منه في الدقيقة 78.

ثم شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد في الدقيقة 84.

وتمسك الزمالك بتقدمه أمام محاولات المقاصة التي افتقدت للخطورة ليظفر بانتصار ثمين.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو يوم الثلاثاء.