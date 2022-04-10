أليجري: المضحك أن الإعلام دائما ما يريد الكرة الجميلة ولكن

الأحد، 10 أبريل 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن انتقاد الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأداء الفريق.

وفاز يوفنتوس على كالياري بنتيجة 2-1 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال أليجري عقب نهاية اللقاء: "لا أحب الخسارة، لذلك أفضل النقد عندما نلعب بشكل سيء، لكن أظل أحقق الفوز، لا أحد يتذكر الأداء يوم الأحد الماضي، ما يتذكروه أن إنتر يتجه نحو الفوز بلقب الدوري، ليس كيف لُعبت المباراة".

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وأضاف عبر شبكة سكاي إيطاليا: "لا أحد يعلم، الأمر المضحك أن الإعلام دائما ما يريد الكرة الجميلة، لكن أول شيء يركز عليه النتيجة".

وأكمل "قيل لي إنه حتى الدقيقة 75 أمام فياريال كانت كل المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تشيد بأداء يوفنتوس وعندما استقبلنا هدفا، أصبح يوفنتوس كارثيا".

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وأردف "هذا ليس مفهوما، الأداء يظل هو، الشيء الوحيد الذي تغير فقط هو النتيجة، استمتع بسماع الانتقادات، لكن في بعض الأوقات يصبح الوضع أعلى وهو ما يضايقني".

وأتم "الأمر ليس متعلقا بنا، لكن بكرة القدم بشكل عام، آمل في السنوات المقبلة أن نتحدث عن أبجديات الكرة، مثل اللمسة الأولى والتفوق على خصمك، كمثال إيطاليا فازت بكأس العالم 4 مرات، فلدينا أسلوبنا، لكن في آخر 15 عاما نعاني بعد أسلوب بيب جوارديولا ولا ندرك أنه أيضا تغير".

وقلب يوفنتوس تأخره لفوز ليقلص الفارق مع ميلان متصدر الترتيب إلى 5 نقاط قبل أن يحل الروسونيري ضيفا على تورينو.

ورفع البيانكونيري رصيده إلى 62 نقطة وسينتظر تعثر ثلاثي المقدمة من أجل أن يقترب أكثر من صراع الصدارة.

ماسيمليانو أليجري الدوري الإيطالي يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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