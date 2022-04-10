الشعباني: حصدنا 3 نقاط أمام فريق كبير وهو الأهلي.. وموقعنا في الجدول ليس الأفضل

عبر معين الشعباني المدير الفني للمصري عن سعادته بالفوز على الأهلي، مؤكدا أن لاعبي فريقه نفذوا تعليماته خلال المباراة.

وفاز المصري على الأهلي ليخسر الفريق الأحمر لأول مرة في الدوري هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال الشبعاني عبر قناة أون تايم سبورتس: "نلعب ضد فريق قوي وكبير وهو الأهلي وحضرنا للمباراة بشكل جيد وأنا سعيد لتحقيق الفوز".

وأضاف "كنا نعاني من ضيق الوقت بسبب مباريات الكونفدرالية ولم نحقق نتائج إيجابية في المواجهات الأخيرة في الدوري".

وأكمل "من المفترض أن يكون المصري في مكان أفضل بجدول الدوري، حصدنا 3 نقاط أمام الأهلي ولكن لا يزال المشوار طويلا في المسابقة المحلية وأيضا الكونفدرالية".

وواصل "كان لنا بعض الفرص أمام الأهلي وكنا في حالة تركيز كبيرة وما حدث في التدريبات نفذه اللاعبين في الملعب خلال المباراة".

وأكد "موسيماني مدرب كبير وحقق بطولات كثيرة وله اسم كبير في إفريقيا".

وأتم تصريحاته "علاقتي مع لاعبي المصري مبنية على المحبة والثقة واليوم كانوا على قدر المسؤولية".