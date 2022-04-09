الهزيمة الأولى للأحمر في الدوري.. المصري يفوز على الأهلي بهدف "ماركة تونسية"

السبت، 09 أبريل 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري المصري وخسر أمام المصري بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للمسابقة التي أقيمت بملعب برج العرب.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 19 في المركز السادس، وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في الصدارة بالتساوي مع الزمالك، ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأحمر.

هدف فوز المصري جاء برأسية هيثم لعيوني في الدقيقة 8 من المباراة.

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ويعد الفوز هو الأول للمصري على الأهلي منذ 6 سنوات، وبعد أن حقق الأحمر 11 انتصارا على الأخضر وتعادل الفريقين مرة واحدة.

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وصف المباراة

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بادر الأهلي بالمحاولة على مرمى المصري وسدد بيرسي تاو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة أحمد مسعود في الدقيقة 4.

وسدد محمد شريف كرة مباشرة اصطدمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية للأهلي في الدقيقة 5.

لكن المصري فاجئ الأهلي بهدف التقدم في الدقيقة 8 بضربة رأسية قوية من المدافع هيثم لعيوني بعد عرضية من إلياس الجلاصي.

وانخفض مستوى اللعب من الفريقين وانحصرت الكرة في وسط الملعب دون هجمات خطيرة في النصف الأول من الشوط الأول.

وأرسل أفشة عرضية قوية من ناحية اليمين أبعدها ياسر حمد قبل أن تصل بيرسي تاو أمام المرمى.

وانفرد حسن علي بمرمى الأهلي في الدقيقة 35 بعد خطأ في التمرير من عمرو السولية وكاد يسجل الهدف الثاني، لكن محمد الشناوي تصدى للكرة وأبعدها لركنية.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بالثنائي حسام حسن وياسر إبراهيم بدلا من أفشة وأيمن أشرف.

وتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على قرارات الحكم محمود عاشور.

وشارك حسين الشحات بدلا من ميكيسوني في الدقيقة 68 في ثالث تبديلات الأهلي.

وكاد محمد شريف أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 69 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في يد الحارس أحمد مسعود.

واعتمد الأهلي على الكرات الطويلة في الوقت المتبقي من المباراة في محاولة لاختراق دفاع المصري.

وفي رابع تغييرات الأهلي شارك أحمد عبد القادر بدلا من كريم فؤاد في الدقيقة 78.

وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 لكن الحارس أحمد مسعود تصدى لها وأبعدها لركنية.

وفي الوقت الضائع حصل الأهلي على ركنية نفذها علي معلول ووصلت الكرة على رأس ياسر إبراهيم لكن مدافع الأهلي وضعها أعلى العارضة لتضيع فرصة التعادل على الأحمر.

وتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف دون رد.

الأهلي المصري الدوري المصري
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