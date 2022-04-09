مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير مصطفى هدهود بعد اجتماع المجلس

السبت، 09 أبريل 2022 - 19:49

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر من مجلس إدارة نادي الزمالك عن مصير مصطفى هدهود نائب رئيس النادي.

وقال مصدر من مجلس الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "مصطفى هدهود نائب رئيس النادي تقدم باستقالته مكتوبة خلال اجتماع المجلس اليوم".

وأضاف "نائب رئيس النادي ارتأى بأن ما جرى قد يثير اللغط حول النادي، ولذلك قرر تقديم استقالته حفاظا على النادي".

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كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح اليوم السبت على خلفية ما جرى خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك.

وأظهرت الكاميرات، مصطفى هدوهود يأخذ أحد الميداليات أثناء المراسم. الأمر الذي علق عليه هدهود نفسه في الصباح قائلا "الميدالية كانت فضية وليست ذهبية، وبالتنسيق مع مسؤولي اتحاد اليد".

من جهة أخرى، كتب مرتضى منصور رئيس النادي عبر صفحته على فيسبوك الآن بأنه سيتم تأجيل الإعلان عن قرار المجلس حيال هدهود لما بعد مباريات الفرق الرياضية مساء اليوم السبت في كرة القدم، والسلة، والطائرة.

ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في دوري كرة القدم اليوم، فيما يلعب فريق السلة مع كوبرا سبورت في الجولة الأولى من بطولة إفريقيا برعاية NBA، ثم يلعب فريق الكرة الطائرة مع طلائع الجيش في المباراة الأولى من سلسلة قبل نهائي كأس مصر.

كرة يد مصطفى هدهود مرتضى منصور
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